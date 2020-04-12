Известная модель купальников и нижнего белья Деми Роуз впечатлила пользователей сети откровенным фото

Как сообщает Politeka.net, модель Деми Роуз часто публикует провокационные фото. На них она предстает в минимальном количестве одежды или вообще без нее. Модель всегда подчеркивает пышное декольте и упругие ягодицы.



Каждый ее снимок получает признание многочисленной публики, пользователи сети оставляют свои восторженные комментарии и ставят лайки. Новые снимки стали не менее провокационными и откровенными. Не устает аппетитная красотка радовать пользователей сети и на карантине. Девушка затянула свои впечатляющие размеры в одно лишь кружево.

На новом снимке девушка позирует посреди яхты, за ее спиной можно увидеть необъятный океан. Для прогулки она выбрала весьма пикантный наряд, который подчеркнул каждый изгиб ее аппетитных прелестей. Кружевной купальник едва прикрывает женственные изгибы, но девушка совершенно не стесняется этого.

Смотря на снимок так и хочется сказать: "Никто не устоит перед такой красотой".

К сожалению пользователи сети не имеют возможности прокомментировать соответствующий кадр, ведь его девушка показала в своем Stories-Instagram.

Также ранее сообщалось, что Деми опубликовала новый пост с двумя архивными фотографиями в своем Инстаграм. На них девушка позирует то ли в ванной, то ли в небольшом бассейне. Из одежды на Деми только крохотные трусики бикини, совсем не скрывающие ее пышной пятой точки, которую модель с удовольствием демонстрирует зрителям, стоя спиной к камере.

На первом фото Роуз позирует в пол-оборота, прикрывая рукой обнаженную грудь.

На втором же снимке красотка полностью отвернулась от камеры и выливает себе на голову воду.