Британская модель и инстадива Деми Роуз, которую называют юной Ким Кардашьян, соблазняет невероятными формами

Звезда сверкнула аппетитными прелестями в мини-бикини, передает Politeka.net. Деми Роуз предстала спиной к фотографу, чтобы похвалиться своей главной гордостью - упругой пятой точкой.

Маленький верх купальника еле удерживал большую грудь модели. Тонкие лямки с него тянулись по всей спине, немного сдавливая ее.

Крохотный низ купальника звезда подняла выще бедер, из-за чего ягодицы смотрелись еще больше.

Длинные волосы звезда распустила, и оказалась будто в образе русалки. Ее идеальное тело достойно только похвалы, одним словом - конфетка.

Видео было опубликовано в сториз. Звезда заигрывала со зрителем, поднимая и опуская глаза. В результате можно было рассмотреть красивые тени на века, а также пышные ресницы.

Кадры подписаны, как: "Спокойной ночи".

Хоть данное видео было обнародовано в сториз, все же, можно утверждать, что красотка получила за его размещение массу приятных комментариев. Ведь, судя по другим постам, которые набирают тысячи лайков и много комментариев - это именно так.

Напомним, Деми Роуз предстала в крошечном бикини, которое едва скрывало ее прелести. Маленькие треугольники на груди прикрыли лишь самое интимное.

Деми натянула лямки малюсеньких трусиков выше бедер.

Благодаря такому купальному наряду можно было насладиться видами на фигуру Роуз: пышные груди, тонкая талия и красивые бедра.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз в одном из своих последних сториз также позировала в крохотном белье, напевая на камеру грустную песню.

«Настроение», - коротко был подписан кадр.

Красотка выгладела великолепно, хотя и казалась грустной.

Напомним, Деми Роуз засветила свои "булочки" в прозрачной сетке.

Как сообщала Politeka, фигуристая Деми Роуз не смогла втиснуть свои округлости в крохотный купальник: оценить можно все.

Также Politeka писала, что Деми Роуз пышными формами чуть не разорвала тесный топик.