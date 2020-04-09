Американская звезда, светская львица Ким Кардашьян опубликовала фото на улице

Как и многие сейчас, звезда находится на самоизоляции, пишет Politeka.net. Модель признается, что скучает по прогулке на улице.

В недавнем посте она публиковала фото, на которых предстала в сером топе и облегающих джинсах. Короткая футболка-топ выделила пышные груди Ким, а джинсы - тонкую талию.

Можно было заметить упругий живот знаменитости. Кроме того, выделялись бедра Кардашьян, которыми она прославилась на весь мир. Ким обула змеиные сапоги сверху джинс, из-за чего они стали гармошкой внизу.

Модель сделала высокий хвост, на ее лице - фирменный макияж с акцентом на пышные ресницы, а пухлые губы обведены коричневым карандашом.

"Я скучаю только по улице LOL Я надеюсь, что все остаются в безопасности и в здравом уме! 📸", - написала Ким.

За девять часов пост собрал более миллиона лайков и много комментариев.

Пользователи сети осыпали Ким комплиментами.

"Ты красивая, и у тебя не менее красивый образ 😉😉", "До сумасшествия прекрасная", "Бомбическая", - написали некоторые иностранные пользователи.

Напомним, Ким Кардашьян разместила фото, представ в белом топе. Короткий верх одежды натянулся на пышных формах знаменитости.

Казалось, что ткань не выдержит и треснет, но пока держится. Груди имели настолько соблазнительный вид, что от них невозможно было оторваться.

На тонкой талии Ким были белые брюки, подчеркнувшие сочные объемы.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашян опубликовала архивный снимок, где она позирует в белой футболке.

На фото звезду практически не узнать. Поклонники предположили, что Ким на фото где-то в подростковом возрасте.

Напомним, что бесстыдница Кардашьян в белье-невидимке выставила напоказ роскошные формы: «Самый сок».

А еще Politeka писала, что Ким Кардашьян в латексе померилась сочными формами с бесстыжей сестричкой: двойное удовольствие.

Также Politeka сообщала, что соблазнительная Кардашьян закутала прелести в черный бархат, выглядит впечатляюще: «Красотка».