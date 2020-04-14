Знаменитость не может никого оставить равнодушным

Самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер заворожила формами в соблазнительном образе

Звезда опубликовала яркие фото в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. На снимках шикраная красотка предстала в легком облегающем платье телесного цвета.

Наряд держался на тонких бретельках, на нем были вырезы по бокам вверху и внизу. Таким образом, грудь едва не вываливалась из наряда, а также оголились стройные ножки. От такой красотки пульс зашкаливает: "Ох, крошка!"

На знаменитости также были длинные перчатки в тон платью, на них сверкали кольца с камнями.

Также знаменитость придерживала на голове длинные полупрозрачные заячьи ушки.

Девушка вызывающе смотрела в камеру, от ее больших глаз нельзя было оторваться.

Стоит отметить, что Кайли позировала подложив под себя ножки.

За 10 часов пост собрал более пять миллионов лайков и много комментариев.

Пользователи сети были приятно удивлены шикарным образом звезды, они написали ей много комплиментов и признавались в любви.

Напомним, Кайли Дженнер позировала в спортивной одежде, которая не особо подчеркнула ее формы. Единственно, чем можно полюбоваться, так это непосредственно лицом модели.

Кайли затянула волосы в тугой пучок, она приложила руку к голове, засветив маникюр с длинными квадратными ногтями. Также на пальце модели красовалось колечко.

В посте знаменитость призналась, что ей скучно дома во время самоизоляции.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер предстала на кадре без белья, облачившись лишь в топ и спортивные штаны.

Судя по всему, модель так же как и все, пребывает на карантине, и позволила себе немного выпить - забравшись на кровать, модель отведала вина.

Видео нельзя было открыто прокомментировать, ведь оно было обнародовано в Сториз.

Напомним, что Кендалл Дженнер в мини-бикини залезла в кусты и блеснула безупречной фигурой: "Горячо".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян покрутила пятой точкой в узких джинсах: "Бомбическая".

Также Politeka писала, что Кайли Дженнер избавилась от одежды и показала аппетитные формы: жаркие фото.