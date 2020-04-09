22-летнюю звезду Инстаграма, бьюти-принцессу Кайли Дженнер во второй раз признали богатейшей молодой девушкой в мире

Как стало известно, Дженнер возглавила ежегодный список Forbes, в котором публикуют рейтинг самых богатых молодых людей мира. Состояние Дженнер на данный момент оценивается в 1 миллиард долларов. Осенью прошлого года она за 600 миллионов продала 51% акций своей компании Kylie Cosmetics.

Politeka.net предлагает вспомнить самые яркие и откровенные образы звезды, которая является одной из самых популярных людей в сети Инстаграм. На девушку подписано более 169 миллионов людей со всего мира.

Кайли, как и ее сестра Ким Кардашьян, обладает пышной фигурой. У нее широкие округлые бедра и большая грудь. Юная звезда не стесняется своих форм, поэтому не упускает возможности похвастаться ими в сети. У Кайли много откровенных снимков в купальниках и различных костюмах.

Девушка очень любит наряжаться. Она регулярно меняет образ, красит волосы и делает различные трендовые прически. Кроме этого, Кайли появляется на людях в самых роскошных нарядах.

Несмотря на столь юный возраст, у Кайли уже есть дочка Сторми, которую она родила в 2018 году от рэпера Тревиса Скотта.

Напомним, что знойная Кайли Дженнер взбудоражила чувственным видом в провокационном наряде: взгляд не оторвать.

Как сообщала Politeka, соблазнительная Кайли Дженнер еле втиснула прелести в тесный костюм: «Удивительно красивая».

Также Politeka писала, что Кайли Дженнер засунула роскошное тело в тесный купальник: "Вот это формы!".