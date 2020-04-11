Українська модель Олена Омович, яку називають вітчизняної Кім Кардаш'ян, показала фігуру в одній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує в мереживній білизні, яке максимально підкреслює її значні форми. Доповнює образ лише красивий кулон і макіяж.

На іншому знімку Омович позує вже в іншому білизна, оголивши розкішне тіло. Проте її прихильники були позбавлені можливості що-небудь сказати – фотографії зірка вирішила викинути в Сторіс.

До цього ми писали, що Олена позувала в одній піжамі крупним планом перед камерою. На одязі можна побачити намальованого єдинорога. Волосся у дівчини були в цей раз розпущені. Омович, швидше за все, сиділа на ліжку або чомусь подібному. На тлі можна побачити холодильник та інші предмети, які стояли в кімнаті.

"Зробити відео, як фарбую такі стрілки?", - запитала Олена під фото.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки під фото. Все із-за того, що воно було опубліковано в сторіс Instagram, де такої функції немає. Але вони могли вибрати варіанти відповіді "ТАК" або "Ні".

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