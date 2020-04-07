Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, порадовала поклонников горячим образом в постели

Звезда Инстаграма нередко публикует откровенные снимки, передает Politeka.net. На одном из последних фото модель предстала в одном черном нижнем белье.

Лифичк был в белый горох, а также с интересными лямками. Верх идеально поддерживал грудь, а также стройные изгибы тела.

Черные трусики Алена натянула выше бедер, немного скрыв свою татуировку.

Фигура Омович достойна только похвал - стройное и очень привлекательное тело.

Звезда позировала в необычной позе, подняв ноги в туфлях наверх. Девушка придерживала себя за поясницу, чтобы не упасть.

"А может запустить флешмоб на САМОЕ СТРАННОЕ ФОТО С КАРАНТИНА? 😂Лучшие буду в сторис публиковать 🙃Что скажете?🤷🏻‍♀️🙈Если хотите ставьте 🙋🏻‍♀️🙋🏽 в ком👇🏻", - написала модель в посте.

За 20 минут пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"Круто сделала. Ещё чуть-чуть и сальто назад сделай. 😂😂😂👌👌👌Перекинь попу за голову😂😂👌👌😏👍👍👍", "Хорошая идея для рекламы туфель 😅", "И сколько дней Вы в таком положении?)))", "😂🖤 я честно обожаю твой юмор", "Подскажите пожалуйста, какой ваш рацион питания , чтоб был такой красивый живот и талия ??", "Ты в любой позе красоточка😍🔥😛😅🙈🙈", "фото улетное, как и ваши длинющие красивущие ноги😘", - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Омович позировала в другом комплекте нижнего белья в горошек. Красные линии ткани на лифчике и трусиках добавили образу яркости.

Лифчик обтянул большую грудь украинской знаменитости, а лямки крохотных трусиков модель натянула выше бедер.

Напомним, что Алена Омович без белья показала, за что ее любят мужчины: зрелище не для слабаков.

Как сообщала Politeka, Омович едва вместила «близняшек» в облегающий топ: «Как торчат…».

Также Politeka писала, что Омович без белья раздвинула ноги, показав все самые сочные места: «Дешево выглядит».