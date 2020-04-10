Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, засветила лишнее в наряде, в котором решила выйти на улицу

Архивные фото модель опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Так как сейчас звезда соцсетей сидит на карантине, ей не остается ничего другого, как публиковать старые фото.

На свежем снимке Омович стоит в кожаных штанах черного цвета, которые делают акцент на ее тонкой талии. На модели надет тесный топ, который с трудом вмещает ее аппетитные формы. Грудь девушки буквально вываливается из него. Образ Омович дополнила кожаной курткой, а в руках держала желтые листья.

За четыре часа фото собрало более 14 тысяч лайков. В комментариях поклонники восхищаются фигурой модели, а хейтеры пишут ей гадости.

«Ангел», «Бомба», «С ума сойти», «Просто бомбическая», «Ты шикарна везде», «Аленка, ты шоколадная девчонка», «Блин ты такая худая», «О боже.. Моя леди. Она всегда такая фантастическая и красивая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алена Омович поделилась фото с заправки, где она предстала в белой кофте и спортивных штанах. Девушка решила не надевать белье, а штаны спустила так низко, что практически видно трусы.

Напомним, что Алена Омович без лифчика подразнила упругими формами в постели: самые сочные ракурсы.

Как сообщала Politeka, Омович обтянула свои прелести прозрачной тканью, видно все: «Шикарно».

Также Politeka писала, что Омович задрала ноги и показала то, что обычно скрывают: постельное фото.