Популярная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, поделилась с поклонниками пикантным снимком

На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала свежее фото, сделанное дома, передает Politeka.net. На фото Омович осталась в одних трусиках, а сверху надела просвещающийся белый топ, который так сильно обтянул ее главную гордость, что поклонникам удалось рассмотреть все, что не должно быть доступно чужому глазу.

«На массе малая. Кто сколько набрал за карантин? +2», - написала девушка под фото.

Всего за полчаса пост звезды соцсетей собрал более 5 тысяч лайков. В комментариях поклонники рассказывали, как сильно поправились они во время карантина и хвалили округлившиеся формы модели.

«Мне кажется, что так Вам просто шикарно, бедра огонь. Сейчас прям песочные часы. Очень крутая!!!», «Тебе не кажется, что так лучше? Или будешь худеть?», «Так лучше, шикарно», «Отличная форма», «Прелесть», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что 25-летняя Омович сделала себе множество пластических операций и полностью «перекроила» свою внешность, чтобы быть похожей на куклу. Девушка не скрывает, что не раз обращалась к хирургам, чтобы улучшить себя. Ей даже пришлось дважды переделывать грудь, так как первая операция оказалась неудачной.

Напомним, что Омович выпятила самые аппетитные места без белья: мечта любого мужчины.

Как сообщала Politeka, Омович задрала ноги и показала то, что обычно скрывают: постельное фото.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян без белья показала внушительные формы во всей красе: На это можно смотреть вечно.