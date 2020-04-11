Украинская модель Алена Омович, которую называют отечественной Ким Кардашьян, показала точеную фигуру в одном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует в кружевном белье, которое максимально подчеркивает ее внушительные формы. Дополняет образ лишь красивый кулон и макияж.

На другом снимке Омович позирует уже в другом белье, оголив роскошное тело. Однако ее поклонники были лишены возможности что-либо скзаать – фотографии звезда решила выбросить в Сторис.

До этого мы писали, что Алена позировала в одной пижаме крупным планом перед камерой. На одежде можно увидеть нарисованного единорога. Волосы у девушки были в этот раз распущены. Омович, скорее всего, сидела на кровати или чем-то подобном. На фоне можно увидеть холодильник и другие предметы, которые стояли в комнате.

"Сделать видео, как крашу такие стрелки?", - спросила Алена под фото.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки под фото. Все из-за того, что оно было опубликовано в сторис Инстаграм, где такой функции нет. Но они могли выбрать варианты ответа "ДА" или "Нет".

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