Відома українська модель Альона Омович, яку прозвали української Кардаш'ян, показала нове фото в Instagram

На фото Альона позувала в одній піжамі крупним планом перед камерою. На одязі можна побачити намальованого єдинорога. Волосся у дівчини були в цей раз розпущені. Омович, швидше за все, сиділа на ліжку або чомусь подібному. На тлі можна побачити холодильник та інші предмети, які стояли в кімнаті. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Зробити відео, як фарбую такі стрілки?", - запитала Олена під фото.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки під фото. Все із-за того, що воно було опубліковано в сторіс Instagram, де такої функції немає. Але вони могли вибрати варіанти відповіді "ТАК" або "Ні".

Раніше ми повідомляли, що модель і инстадива Олена Омович, яку за значні форми охрестили української Кардашьян, знайшла спосіб, як здивувати вибагливу публіку.

Гаряча штучка наділу напівпрозору білизну бежевого кольору з чорною вишивкою, яке настільки мало, що ледве прикриває її пишну красу. Бюст ледве вмістився в чашечках ліфчика. Модель розташувалася на софі, широко розставивши ноги. При цьому в руці тримала очищений банан, що явно збентежило користувачів.

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