Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, засветила лишнее в наряде, в котором решила выйти на улицу

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Омович куда-то ехала на собственном автомобиле, нарядившись в белую кофту и спортивные штаны. Однако из-за того, что девушка решила не надевать белье, виднеется пирсинг на интимном месте.

При этом сама девушка явно показывает, что думает о своих хейтерах. А поскольку кадр был выложен в Сторис, у ее поклонников не было возможности высказать слова восхищения идеальным телом кумира.

Ранее мы сообщали, что известная украинская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала новое домашнее фото в Инстаграм.

На фото Алена позирует в красной олимпийке и штанах с белыми полосами по бокам. Образ Омович дополнила стильной маской на лице, на которой видна полоска блесток. Под одеждой не оказалось белья, а фотографировала модель себя в зеркало на телефон. На фоне можно увидеть постель и столик с едой.

Фанаты не смогли оценить публикацию или написать под ней комментарии. Все из-за того, что Омович разместила ее в сторис Инстаграм, где такая функция отсутствует.

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