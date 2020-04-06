Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, засветила лишнее в наряде, в котором решила выйти на улицу
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, Омович куда-то ехала на собственном автомобиле, нарядившись в белую кофту и спортивные штаны. Однако из-за того, что девушка решила не надевать белье, виднеется пирсинг на интимном месте.
При этом сама девушка явно показывает, что думает о своих хейтерах. А поскольку кадр был выложен в Сторис, у ее поклонников не было возможности высказать слова восхищения идеальным телом кумира.
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Ранее мы сообщали, что известная украинская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала новое домашнее фото в Инстаграм.
На фото Алена позирует в красной олимпийке и штанах с белыми полосами по бокам. Образ Омович дополнила стильной маской на лице, на которой видна полоска блесток. Под одеждой не оказалось белья, а фотографировала модель себя в зеркало на телефон. На фоне можно увидеть постель и столик с едой.
Фанаты не смогли оценить публикацию или написать под ней комментарии. Все из-за того, что Омович разместила ее в сторис Инстаграм, где такая функция отсутствует.
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