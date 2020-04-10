А так можна було?

Модель і інстадива Альона Омович, яку за значні форми охрестили українською Кардашьян, знайшла спосіб, як здивувати вибагливу публіку

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в нескромному вбранні і непристойній позі. Модель розпустила волосся і постала з мінімумом косметики.

Гаряча штучка наділа напівпрозору білизну бежевого кольору з чорною вишивкою, яка настільки мала, що ледве прикриває її пишну красу. Бюст насилу вмістився в чашечках ліфчика. Модель розташувалася на софі, широко розставивши ноги. При цьому в руці тримала очищений банан, що явно збентежило користувачів.

"Як не набриднути один одному на карантині? 1) Іноді розходьтеся по різних кімнатах даючи один одному простір; 2) Не грубіть і не критикуйте один одного; 3) Займайтеся сек*ом😈 А щоб продовжити задоволення, поруч повинен бути ніжний чоловік і @ego_secret 💔 #егосекрет", - роздала поради Омович.

За годину шанувальники встигли поставити майже 10 000 "лайків". Пост зібрав безліч коментарів:

"Стоп ...не зрозуміла ,Ви вже віагру якусь рекламуєте ?😲 А самі вже користувалися ? Але ви ж ще молоді 🤨🤣🤷‍♀️ а фотографія 🔥"

"Шикарно 😍😻♥️"

"Дуже розсудлива дівчинка, розумничка правильні поради даєш!!!❤️"

"Покращала так"

"Було б що показувати ще, силікон суцільний😏"

"Повний бєспрєдєл!"

Раніше ми повідомляли, на іншому фото в Instagram Омович постала в шкіряних штанях чорного кольору з високою талією, тісному топі, який насилу обтягнув її апетитні форми, накинутій на плечі куртці й білих кедах.

Нагадаємо, що Олена Омович без ліфчика подратувала пружними формами в ліжку: найсоковитіші ракурси.

Як повідомляла Politeka, Омович облягла свої принади прозорою тканиною, видно все: «Шикарно».

Також Politeka писала, що Омович задерла ноги і показала те, що зазвичай приховують: постільна фото.