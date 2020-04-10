А так можно было?

Модель и инстадива Алена Омович, которую за внушительные формы окрестили украинской Кардашьян, нашла способ, как удивить требовательную публику

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в нескромном наряде и неприличной позе. Модель распустила волосы и предстала с минимумом косметики.

Горячая штучка надела полупрозрачное белье бежевого цвета с черной вышивкой, которое настолько мало, что едва прикрывает ее пышную красоту. Бюст еле уместился в чашечках лифчика. Модель расположилась на софе, широко расставив ноги. При этом в руке держала очищенный банан, что явно обескуражило пользователей.

"Как не надоесть друг другу на карантине? 1) Иногда расходитесь по разным комнатам давая друг другу пространство; 2) Не грубите и не критикуйте друг друга; 3) Занимайтесь сек*ом😈 А чтобы продлить удовольствие, рядом должен быть нежный мужчина и @ego_secret 💔 #егосекрет", - раздала советы Омович.

За час поклонники успели поставить почти 10 000 "лайков". Пост собрал уйму комментариев:

"Стоп ...не поняла ,Вы уже виагру какую-то рекламируете ?😲 А сами уже пользовались ? Но вы же ещё молодые 🤨🤣🤷‍♀️ а фотография 🔥"

"Шикарно 😍😻♥️"

"Очень здравомыслящая девочка,умничка правильные советы даешь!!!❤️"

"Похорошела так"

"Было бы что показывать еще, силикон сплошной😏"

"Полный беспредел!"

Ранее мы сообщали, на другом фото в Инстаграм Омович предстала в кожаных штанах черного цвета с высокой талией, тесном топе, который с трудом обтянул ее аппетитные формы, накинутой на плечи куртке и белых кедах.

Напомним, что Алена Омович без лифчика подразнила упругими формами в постели: самые сочные ракурсы.

Как сообщала Politeka, Омович обтянула свои прелести прозрачной тканью, видно все: «Шикарно».

Также Politeka писала, что Омович задрала ноги и показала то, что обычно скрывают: постельное фото.