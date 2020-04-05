Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, предстала в соблазнительном образе
В социальной сети Инстаграм набирает популярности 25-летняя модель Алена Омович. Девушка сделала себе множество пластических операций и полностью «перекроила» свою внешность. Силиконовый бюст и попа, накачанные ботоксом губы и много другое - всё это она с достоинством демонстрирует в своем микроблоге, передает Politeka.
За выдающиеся формы ее уже окрестили украинской Ким Кардашьян.
Инста-дива много путешествует по различным заграничным курортам, однако сейчас вынуждена соблюдать карантин, как и все украинцы.
Курс валют после выходных резко изменится, доллар и евро на грани: что будет с гривной
"Квартал 95" отчихвостил Зеленского прямо со сцены, Кошевой не сдержался: "Этого точно..."
Свадьба Тины Кароль и Дана Балана, звезда засветила роскошное кольцо: "Твой мужчина!"
У Кристины Асмус сдали нервы после поставленного диагноза: «Да в ж**у всех!»
В этот раз Омович решила не скучать и примерить белую облегающую блузку и черные шорты.
Модель устроила фотосессию в постели и возле окна. Алена покрутилась перед камерой, дабы дать возможность фанатам разглядеть все ее сочные места и насладиться открывшимся видом.
Ранее мы сообщали, что известная украинская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала новое домашнее фото в Инстаграм.
На фото Алена позирует в красной олимпийке и штанах с белыми полосами по бокам. Образ Омович дополнила стильной маской на лице, на которой видна полоска блесток. Под одеждой не оказалось белья, а фотографировала модель себя в зеркало на телефон. На фоне можно увидеть постель и столик с едой.
Фанаты не смогли оценить публикацию или написать под ней комментарии. Все из-за того, что Омович разместила ее в сторис Инстаграм, где такая функция отсутствует.
Напомним, украинская Кардашьян в невидимых трусиках расставила ноги и заставила мужчин вспотеть
Также Politeka сообщала, что Раздетая украинская Кардашьян без стыда выпятила свои главные богатства на камеру
А еще Politeka писала, что развратная украинская Кардашьян засветила лишнее в мокрой маечке