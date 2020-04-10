Популярна модель, а також починаюча актриса Емілі Ратаковськи, має армію шанувльників по всьому світу 

Користувачі мережі не можуть встояти перед красою знаменитості і створюють фан-групи в соцмережах, присвячені кумиру, пише Politeka.net

Так, в одній з фанатських груп опублікували знімки Емілі, завдяки яким можна зрозуміти, чим зірка так сподобалася людям. 

На одному з останніх фото Емілі позує, сидячи на триколісному транспорті. Зірка була в легкому платті, яке підкреслило ідеальну фігуру - пишні груди і стегна, а також тонку талію. Артистка вигнулась, прочинила губи і подивилася в камеру. 

Популярні новини зараз

Погода остаточно доб'є українців, про тепло можна забути: «заллє дощами і...»

Машина Ляшко розбилася в ДТП: перші кадри з місця аварії, "врізалася у фургон і..."

Гаряча Крадаш'ян ледве втримала пишних «близнючок» в боді: від цього неможливо відірватися!

Дивовижну знахідку виявили в Одесі: "Закатали в асфальт"
Показати ще

На другому фото Ратаковськи зробила селфи в червоному топі. Її волосся коротке, а зачіска зроблена хвилями. На обличчі помітні веснянки. Емілі пильно дивиться в камеру, відкривши губи. Краса очей красуні підкреслена чорним олівцем. Фото вийшло просто чудо.

На третьому знімку Емілі також зробила селфі біля дзеркала. На ній - білий короткий топ, під яким немає нижньої білизни, а також трусиси-бікіні, які оголили її п'яту точку. Зірка розпустила пишне волосся, засвітивши сережку кільце. 

Пости набрали трохи лайків і жодного коментаря. 

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи позувала під білою ковдрою, ймовірно, повністю голою. 

Модель визирає з-під покривала, притримуючи голову рукою. При цьому можна помітити її оголені частини тіла. 

Дівчина дивиться в камеру, її вигляд ніби вона щойно прокинулася.

"Листопад 2018", - підписаний знімок, дає зрозуміти, коли він був зроблений. 

Раніше повідомлялося, що  Емілі Ратаковськи позувала в міні-спідниці і топі чорного кольору. При цьому вона нижню частину одягу спустила і мало не показала гаряче місце. 

Нагадаємо, Ратаковськи підняла сукню і показала, як розважається в спальні.

Як повідомляла Politeka, спокуслива Ратаковськи показала досконале тіло в екстремальному бікіні.

Також Politeka писала, що безсоромна Ратаковськи вийшла на публіку в одному білизна: про такому тілі можна тільки мріяти.