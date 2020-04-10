Популярна модель, а також починаюча актриса Емілі Ратаковськи, має армію шанувльників по всьому світу

Користувачі мережі не можуть встояти перед красою знаменитості і створюють фан-групи в соцмережах, присвячені кумиру, пише Politeka.net.

Так, в одній з фанатських груп опублікували знімки Емілі, завдяки яким можна зрозуміти, чим зірка так сподобалася людям.

На одному з останніх фото Емілі позує, сидячи на триколісному транспорті. Зірка була в легкому платті, яке підкреслило ідеальну фігуру - пишні груди і стегна, а також тонку талію. Артистка вигнулась, прочинила губи і подивилася в камеру.

На другому фото Ратаковськи зробила селфи в червоному топі. Її волосся коротке, а зачіска зроблена хвилями. На обличчі помітні веснянки. Емілі пильно дивиться в камеру, відкривши губи. Краса очей красуні підкреслена чорним олівцем. Фото вийшло просто чудо.

На третьому знімку Емілі також зробила селфі біля дзеркала. На ній - білий короткий топ, під яким немає нижньої білизни, а також трусиси-бікіні, які оголили її п'яту точку. Зірка розпустила пишне волосся, засвітивши сережку кільце.

Пости набрали трохи лайків і жодного коментаря.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи позувала під білою ковдрою, ймовірно, повністю голою.

Модель визирає з-під покривала, притримуючи голову рукою. При цьому можна помітити її оголені частини тіла.

Дівчина дивиться в камеру, її вигляд ніби вона щойно прокинулася.

"Листопад 2018", - підписаний знімок, дає зрозуміти, коли він був зроблений.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи позувала в міні-спідниці і топі чорного кольору. При цьому вона нижню частину одягу спустила і мало не показала гаряче місце.

Нагадаємо, Ратаковськи підняла сукню і показала, як розважається в спальні.

Як повідомляла Politeka, спокуслива Ратаковськи показала досконале тіло в екстремальному бікіні.

Також Politeka писала, що безсоромна Ратаковськи вийшла на публіку в одному білизна: про такому тілі можна тільки мріяти.