Известная модель Эмили Ратаковски показала новые непревзойденные снимки в откровенном наряде

Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски, которая является создателем и идейным вдохновителем своего бренда Inamorata, не устает радовать поклонников все новыми разработками. Начинала она с создания купальников и нижнего белья.

Затем добавила линию товаров для дома. Теперь же готова представить костюмы и даже аксессуары – крупные серьги необычной формы. На этот раз, она показала очередной откровенный наряд из своей коллекции.

Эмили опубликовала несколько красочных кадров в спальне. Она позирует в стильном желтом сарафане в пол с глубоким декольте, который пикантно приподняла спереди. Дополняют расслабленный образ золотые сережки и игривая косичка.

Нежная Ратаковски смотрит то в дзеркало, то на камеру, а на одном из фото очаровательно держится за свои волосы.

Фолловеры остались в восторге от ее легкого и при этом эффектного образа. Так, поклонники в сети восхищаются образом и отмечают, как светлые тона этого сезона подходят Ратаковски. Также многие восхваляют изысканную красоту известной модели.

Также ранее сообщалось, что с недавних пор Ратаковски превзошла саму себя. Обладательница идеальных форм представила самый откровенный купальник из всех возможных.

На кадрах Ратаковски позирует перед камерой в ярком бикини с бордовыми, коричневыми и леопардовыми вставками.

Чашки купальника настолько крохотные, что открывают прекрасный вид на ее пышную грудь, а завязки внизу, подчеркнули тонкую талию модели.

Дополняли образ вытянутые волосы, уложенные на прямой пробор, и неброский макияж с выразительными стрелками.

Напомним, Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым: «на его месте…».

Как сообщала Politeka, звездные дивы померялись фото в бикини: «горячо».

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски полностью разделась и потрясла идеальными формами: «ни капли стыда».