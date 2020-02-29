Популярная модель Эмили Ратаковски, показала смелое фото
Как передает Politeka.net, модель Эмили Ратаковски прославилась благодаря своему личному блогу в Instagram. В блоге она часто публикует слишком откровенные кадры, на которых демонстрирует безупречную фигуру и яркие соблазнительные образы.
На этот раз модель опубликовала снимок, на котором позировала совсем без верхней одежды. Эмили заняла соблазнительную позу возле кожаного дивана. Облачилась модель лишь в белые трусики и топ. Публикацию она сделала в своих сторис и ее поклонникам не удалось прокомментировать данный снимок, но насладились они увиденным сполна.
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Ее шикарное декольте почти до пупка свело с ума поклонников. Нижнее белье надевать под платье девушка не стала. Всего за час снимок набрал триста тысяч лайков.
Напомним, Эмили Ратаковски обладает одним из самых потрясающих тел в мире и шоу-бизнесе. Несмотря на то, что актриса и модель однажды призналась, что ей очень повезло с метаболизмом, она усердно работает над своим телом.
Напомним, Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым: «на его месте…».
Как сообщала Politeka, звездные дивы померялись фото в бикини: «горячо».
Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски полностью разделась и потрясла идеальными формами: «ни капли стыда».