Модель, начинающая актриса и бизнесвумен Эмили Ратаковски впечатлила новым откровенным снимком в крохотном купальнике

Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски обладает одним из самых потрясающих тел в мире и шоу-бизнесе. Несмотря на то, что актриса и модель однажды призналась, что ей очень повезло с метаболизмом, она усердно работает над своим телом, а результаты своих тренировок демонстрирует на странице в блоге Instagram.

На днях Эмили Ратаковски представила новую коллекцию собственного бренда Inamorata. В этот раз она предложила поклонникам коллекцию купальников, которую решила продемонстрировать на себе.

С недавних пор дизайнер собственного бренда превзошла саму себя. Обладательница идеальных форм представила самый откровенный купальник из всех возможных.

На кадрах Ратаковски позирует перед камерой в ярком бикини с бордовыми, коричневыми и леопардовыми вставками. Чашки купальника настолько крохотные, что открывают прекрасный вид на ее пышную грудь, а завязки внизу, подчеркнули тонкую талию модели.

Дополняли образ вытянутые волосы, уложенные на прямой пробор, и неброский макияж с выразительными стрелками.

Пользователи сети оставили множество положительных комплиментов для известной модели.

Также ранее сообщалось, что популярная модель Эмили Ратаковски, показала смелое фото. В блоге она часто публикует слишком откровенные кадры, на которых демонстрирует безупречную фигуру и яркие соблазнительные образы.

На этот раз модель опубликовала снимок, на котором позировала совсем без верхней одежды. Эмили заняла соблазнительную позу возле кожаного дивана. Облачилась модель лишь в белые трусики и топ. Публикацию она сделала в своих сторис и ее поклонникам не удалось прокомментировать данный снимок, но насладились они увиденным сполна.



Напомним, Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым: «на его месте…».

Как сообщала Politeka, звездные дивы померялись фото в бикини: «горячо».

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски полностью разделась и потрясла идеальными формами: «ни капли стыда».