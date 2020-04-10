Легендарна модель Памела Андерсон показала нове фото в Instagram
На фото Памела позує в одній ковбойському капелюсі. Андерсон зняли по пояс, тому їй довелося закривати руками найцікавіші місця. Волосся були у моделі розпущені, а саме фото - чорно-білим. На тлі нічого не було видно. Швидше за все, це архівний кадр Памели. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати встигли поставити майже п'ять тисяч лайків і писали безліч компліментів моделі, відзначаючи, що фото "Гаряче".
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Повідомлялося, що Памела Андерсон в пориві ностальгії за бурхливої молодості порадувала чорно-білим фото у відвертому вбранні.
На новому чорно-білому знімку Андерсон знову з'явилася у відвертому образі, який демонструє глядачеві її спокусливу фігуру. Модель на фото сидить на підлозі, підтягнувши під себе ноги. Памела позує в спідниці, яку вона задерла вгору, оголивши підтягнуту ногу, а також у світлій кофті з глибоким декольте, покликаним підкреслити її пишні форми.
Повідомлялося, що американська актриса Памела Андерсон показала відвертий знімок.
Шикарне тіло і груди актриси справили незабутнє враження на її шанувальником. Її пружний п'ятий розмір так і рвався з полону обтягуючого наряду, а ідеальний прес актриси може змусить кусати лікті навіть самих гарячих моделей сучасності.
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