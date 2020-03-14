52-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон поделилась с поклонниками очередным архивным фото

На снимке красотка позирует в белом шелковом халате, при полном макияже, томно глядя из окна куда-то вдаль, передает Politeka.

Ее волосы взлохмачены то ли ветром, то ли для придания снимку еще большей непринужденности.

Судя по тому, как выглядит грудастая блондинка, кадр сделан лет 25 тому, не меньше.

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В качестве подписи к фото она использовала фразу известного писателя Пауло Коэльо: «Вам никогда не убежать от своего сердца. Поэтому лучше послушать, что оно говорит».

Судя по странице Памелы в Instagram, с возрастом она все больше и больше ностальгирует по ушедшей молодости, то и дело выкладывая фотографии, сделанные, когда она находилась на пике своей карьеры и физической формы. Актриса прославилась не только ролями в кино, но и откровенными фотосессиями. Благо, идеальная фигура позволяла ей сводить с ума сотни миллионов мужчин по всему миру.

памела андерсон

Самое интересное, что фотомоделью красавица стала случайно: она попала в объектив телекамер во время создания репортажа о футбольном матче, на котором в тот момент находилась. Девушку заметили менеджеры пивоваренной компании Labatt Brewing и предложили ей контракт.

После того, как реклама с Андерсон в главной роли распространилась по всей Северной Америке, к девушке обратилось всемирно известное мужское издание Playboy с предложением поучаствовать в эротической фотосессии. Впервые она попала на обложку «Плейбоя» в октябрьском номере журнала за 1989 год.

В 1990 году она становится ведущей моделью журнала и неоднократно называется девушкой месяца.

Памела Андерсон

Сейчас Памела продолжает участвовать в провокационных фотосессиях. Осенью 2019 года появились снимки обнаженной звезды экрана, которая предстала перед фотокамерами облитая белой краской с головным убором коренного народа США — индейцев.

Напомним, Памела Андерсон вспомнила молодость и показала всю свою красоту в черном белье.

Также Politeka сообщала о том, что Памела Андерсон в одном ошейнике пустилась во все тяжкие: увиденное переживет не каждый.

Politeka писала и о том, что Памела Андерсон «тряхнула стариной» и засветила на камеру пышный бюст.