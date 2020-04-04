Такого от модели не ожидали даже самые преданные поклонники!

Голливудская знаменитость Памела Андерсон даже в период карантина не изменяет себе и продолжает ностальгировать по ушедшей молодости

Актриса и модель, пик славы который пришелся на 90-ые годы прошлого века, никак не желает мирится с наступающим увяданием и пытается его притормозить хотя бы с помощью архивных фото, передает Politeka.

На своей странице в Instagram она то и дело публикует снимки, от которых сходило с ума не одно поколение мужчин. Эта суббота не стала исключением.

Белокурая звезда показала поклонникам мегаоткровенное черно-белое фото, на котором позирует совершенно обнаженной, склонившись над мужчиной с индианской внешностью. В отличие от девушки, на молодом человеке можно разглядеть брюки. А вот на Памеле, кроме цепочки на талии и браслета, больше ничего нет.

Всего за час фото собрало свыше 20 тысяч лайков, и эта цифра продолжает расти.

Известно, что фотомоделью Памела стала случайно: она попала в объектив телекамер во время создания репортажа о футбольном матче, на котором в тот момент находилась. Девушку заметили менеджеры пивоваренной компании Labatt Brewing и предложили ей контракт.

После того, как реклама с Андерсон в главной роли распространилась по всей Северной Америке, к девушке обратилось всемирно известное мужское издание Playboy с предложением поучаствовать в эротической фотосессии. Впервые она попала на обложку «Плейбоя» в октябрьском номере журнала за 1989 год.

В 1990 году она становится ведущей моделью журнала и неоднократно называется девушкой месяца.

Напомним, Памела Андерсон вспомнила молодость и показала всю свою красоту в черном белье.

Также Politeka сообщала о том, что Памела Андерсон в одном ошейнике пустилась во все тяжкие: увиденное переживет не каждый.

Politeka писала и о том, что Памела Андерсон «тряхнула стариной» и засветила на камеру пышный бюст.