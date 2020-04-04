Голливудская знаменитость Памела Андерсон даже в период карантина не изменяет себе и продолжает ностальгировать по ушедшей молодости
Актриса и модель, пик славы который пришелся на 90-ые годы прошлого века, никак не желает мирится с наступающим увяданием и пытается его притормозить хотя бы с помощью архивных фото, передает Politeka.
На своей странице в Instagram она то и дело публикует снимки, от которых сходило с ума не одно поколение мужчин. Эта суббота не стала исключением.
Белокурая звезда показала поклонникам мегаоткровенное черно-белое фото, на котором позирует совершенно обнаженной, склонившись над мужчиной с индианской внешностью. В отличие от девушки, на молодом человеке можно разглядеть брюки. А вот на Памеле, кроме цепочки на талии и браслета, больше ничего нет.
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Всего за час фото собрало свыше 20 тысяч лайков, и эта цифра продолжает расти.
Известно, что фотомоделью Памела стала случайно: она попала в объектив телекамер во время создания репортажа о футбольном матче, на котором в тот момент находилась. Девушку заметили менеджеры пивоваренной компании Labatt Brewing и предложили ей контракт.
После того, как реклама с Андерсон в главной роли распространилась по всей Северной Америке, к девушке обратилось всемирно известное мужское издание Playboy с предложением поучаствовать в эротической фотосессии. Впервые она попала на обложку «Плейбоя» в октябрьском номере журнала за 1989 год.
В 1990 году она становится ведущей моделью журнала и неоднократно называется девушкой месяца.
Напомним, Памела Андерсон вспомнила молодость и показала всю свою красоту в черном белье.
Также Politeka сообщала о том, что Памела Андерсон в одном ошейнике пустилась во все тяжкие: увиденное переживет не каждый.
Politeka писала и о том, что Памела Андерсон «тряхнула стариной» и засветила на камеру пышный бюст.