Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон порадовала многочисленных поклонников пикантным снимком
Как передает Politeka.net, знаменитость поделилась жарким фото в своем микроблоге в Инстаграм. 52-летняя красотка, невзирая на годы, по-прежнему будоражит умы и сердца миллионов своих фанатов. Так, звезда популярного в 90-х сериала "Спасатели Малибу" предстала в черном боди, который выгодно подчеркнул все ее достоинства. От зоны декольте невозможно отвести взгляд: необъятные "холмы" Памелы, которые вот-вот разорвут корсет ее белья, не заметит разве что слепой. А завидная "осиная" талия и стройные ножки сведут с ума любого.
"Легенда говорит, что когда ты не можешь спать по ночам, это потому, что ты не спишь в чужой сне", - подписала снимок Андерсон.
Поклонники за несколько часов успели поставить более 20 000 "сердечек" под этим фото.
"Кажется, я каждую ночь в чьих-то снах, потому что не могу уснуть ..."
"Вы легенда! Добро, которое вы сделали, не остается незамеченным. ❤️"
"Вижу тебя невыспавшейся 🛏 последние 20 лет"
"огонь со страстным сердцем 🔥 ♥ ️🔥"
Ранее мы сообщали, полностью обнаженная Андерсон покорила сеть, выставив в Инстаграм откровенное фото. Она позировала лежа на животе, изогнувшись в неприличной позе, прикрывшись белой простыней.
"Я не легкая жена ...", - подписала кадр знаменитость.
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