"Кажется, я каждую ночь в чьих-то снах"

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон порадовала многочисленных поклонников пикантным снимком

Как передает Politeka.net, знаменитость поделилась жарким фото в своем микроблоге в Инстаграм. 52-летняя красотка, невзирая на годы, по-прежнему будоражит умы и сердца миллионов своих фанатов. Так, звезда популярного в 90-х сериала "Спасатели Малибу" предстала в черном боди, который выгодно подчеркнул все ее достоинства. От зоны декольте невозможно отвести взгляд: необъятные "холмы" Памелы, которые вот-вот разорвут корсет ее белья, не заметит разве что слепой. А завидная "осиная" талия и стройные ножки сведут с ума любого.

"Легенда говорит, что когда ты не можешь спать по ночам, это потому, что ты не спишь в чужой сне", - подписала снимок Андерсон.

Поклонники за несколько часов успели поставить более 20 000 "сердечек" под этим фото.

"Кажется, я каждую ночь в чьих-то снах, потому что не могу уснуть ..."

"Вы легенда! Добро, которое вы сделали, не остается незамеченным. ❤️"

"Вижу тебя невыспавшейся 🛏 последние 20 лет"

"огонь со страстным сердцем 🔥 ♥ ️🔥"

Ранее мы сообщали, полностью обнаженная Андерсон покорила сеть, выставив в Инстаграм откровенное фото. Она позировала лежа на животе, изогнувшись в неприличной позе, прикрывшись белой простыней.

"Я не легкая жена ...", - подписала кадр знаменитость.

Фанаты актрисы кинулись давать ей советы насчет брака: "Зачем жениться ... 😉😘"; "Ну, Джон Питерс не был подходящим парнем ... Он слишком стар для тебя ... Ты в конце концов найдешь подходящего ..."; "Может быть, вам нужна жена, просто мысль😹🔥" Отметим, в начале этого года в сети появилась информация, что якобы Памела тайно вышла замуж за продюсера Джона Питерса (пара уже имела романтические отношения в 80-х, которые впрочем продлились недолго). Но уже 1 февраля 2020 года было объявлено о расставании пары, меньше, чем через две недели после свадьбы. Несколько дней спустя выяснилось, что они не были женаты официально.

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