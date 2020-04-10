Легендарная модель Памела Андерсон показала новое фото в Инстаграм

На фото Памела позирует в одной ковбойской шляпе. Андерсон сняли по пояс, поэтому ей пришлось руками закрывать самые интересные места. Волосы были у модели распущены, а само фото - черно-белым. На фоне ничего не было видно. Скорее всего, это архивный кадр Памелы. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить почти пять тысяч лайков и писали множество комплиментов модели, отмечая, что фото "Горячее".

Сообщалось, что Памела Андерсон в порыве ностальгии по бурной молодости порадовала черно-белым фото в откровенном наряде.

На новом черно-белом снимке Андерсон снова предстала в откровенном образе, который демонстрирует зрителю ее соблазнительную фигуру. Модель на фото сидит на полу, подтянув под себя ноги. Памела позирует в юбке, которую она задрала вверх, обнажив подтянутую ногу, а также в светлой кофте с глубоким декольте, призванным подчеркнуть ее пышные формы.

Сообщалось, что американская актриса Памела Андерсон показала откровенный снимок.

Шикарное тело и грудь актрисы произвели незабываемое впечатление на ее поклонником. Ее упругий пятый размер так и рвался из плена обтягивающего наряда, а идеальный пресс актрисы может заставит кусать локти даже самых горячих моделей современности.

Напомним, отчаянная Памела Андерсон полностью разделась и показала, как соблазняет мужчин

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