Відома модель Емілі Ратаковски показала нові фото в Instagram

На фото Емілі позує в міні-спідниці і топі чорного кольору. При цьому вона нижню частину одягу спустила і мало не показала саме гаряче місце. Про це пише Politeka з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

На другому фото Ратаковски позує вже в сорочці в горошок або чомусь подібному, а також таких трусиках або купальнику.

На третьому кадрі Емілі показала себе біля торта, на якому зроблений принт її особи. Вона нагнулася і посвітила своєю гордістю перед камерою.

Раніше ми повідомляли, що популярна модель, а також починаюча актриса Емілі Ратаковски, опублікувала фото, на яких похвалилася фігурою.

Ратаковски опублікувала сториз в білому топі і спортивних штанях. У моделі ідеальний прес, який неможливо не помітити. Топ також виділив пишні груди знаменитості.

Повідомлялося, що Емілі Ратаковски розбурхала мережа черговим пікантним знімком.

На фото спокуслива модель попозувала повністю оголеною на балконі своєї квартири. Ратаковски кокетливо сховалася за штори, прикривши руками груди.

«Сонце засвітило крізь наші штори насамперед вранці минулого тижня», - йдеться у підписі до світлини.

Нагадаємо, Ратаковски зігнулася в пікантній позі заради гарячого знімка

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