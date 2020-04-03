Эмили Ратаковски показала, как проводит время на карантине, выпивая в одиночестве

Популярная американская модель не устает радовать своих поклонников новыми смелыми кадрами на своей странице в Инстаграм (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Как сообщает Politeka, на этот раз красотка выложила видео, в котором показала, чем занималась в последние дни.

Ролик представляет собой нарезку кадров, снятых в разные дни, на которых Ратаковски делает буквально одно и то же: модель чокается бокалом или чашкой с собственным отражением в зеркале, а затем делает глоток. Таким образом звезда решила показать, как ей одиноко на карантине.

Любопытно, что даже на простых домашних кадрах модель не забывает выглядеть соблазнительно. Так, среди ее нарядов на видео можно разглядеть распахнутый черный халат, под которым ничего нет, короткий топ, демонстрирующий впечатляющий пресс красотки, и короткую кофту с внушительным декольте.

Также в одном из фрагментов Ратаковски появляется в одних штанах и кружевном лифчике.

В подписи к видео красотка призывает своих подписчиков оставаться дома.

Отметим, что видео меньше чем за день набрало 4 миллиона просмотров и почти 4 тысячи комментариев.

Напомним, роскошная Ратаковски полностью разделась и показала, чем ее наградила природа: это только цветочки.

Как сообщала Politeka, обнаженная Эмили Ратаковски пошалила с собакой прямо на полу: «Хочу быть твоей…».

Также Politeka писала, что раздетая Ратаковски без стыда устроила горячие игры в ванной: пена ничего не скрыла.