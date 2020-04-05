Популярная модель, а также начинающая актриса Эмили Ратаковски опубликовала откровенный снимок

Звезда опубликовала фото, на котором позирует со своим мужем Себастьяном Беар-МакКлардом, пишет Politeka.net.

Эмили Ратаковски была полностью обнажена. Пышную грудь звезда предусмотрительно закрасила, чтобы скрыть от глаз самое интимное.

Тонкая талия, рельефный живот и пышные бедра - все в этой фигуре замечательно. Супруг Ратаковски обнял красотку, присев сзади.

Пышные волосы Эмили немного закрыли лицо, она смотрела в телефон с интересным рисунком на чехле.

Фото было сделано в ванной возле зеркала.

"Это не то, как выглядит наш карантин (мы в основном в толстовках с капюшонами)... Фото было сделано спустя полгода после нашей свадьбы, лето 2018. 🤍", - подписала снимок модель.

За четыре часа пост собрал более одного миллиона лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали, что фото получилось очень горячим, они восхитились фигурой Эми, а также пожелали счастья паре, ведь выглядит она превосходно.

Напомним, Эмили Ратаковски предстала без верха одежды и даже без белья, но решила скрыть интимные места. Эмили стояла в полоборота к фотографу, прикрыв немаленькую грудь руками

Звезда не улыбалась, она лишь не отводила взгляда от фотографа и немного вытянула пухлые губы в блеске.

За 15 часов пост собрал более одного миллиона лайков и много позитивных комментариев.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски опубликовала ролик, который представляет собой нарезку кадров, снятых в разные дни.

Как видно звезда делает буквально одно и то же: модель чокается бокалом или чашкой с собственным отражением в зеркале, а затем делает глоток. Таким образом артистка решила показать, как ей одиноко на карантине.

Напомним, Ратаковски приподняла платье и показала, как развлекается в спальне.

Как сообщала Politeka, соблазнительная Ратаковски показала совершенное тело в экстремальном бикини.

Также Politeka писала, что бесстыжая Ратаковски вышла на публику в одном белье: о таком теле можно только мечтать.