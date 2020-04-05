Знаменитая модель Эмили Ратаковски засветила запрещенные места без одежды

Как сообщает Polteka.net, Эмили Ратаковски не только популярная модель, но также социальная активистка и феминистка, и делится своими взглядами с 23 миллионами подписчиков в Instagram. А теперь и выпускает одежду, которая подойдет любой женщине.

Каждый ее снимок получается откровенным и завораживающим, ведь красотка не боится показать свои формы во всей красе. На этот раз, она решила прорекламировать серьги собственного бренда. При этом модель сделала все возможное, чтобы внимание поклонников было лишь на серьгах. Поэтому девушка решила позировать без одежды.

Каждый раз 28-летняя модель, актриса и бизнесвумен превосходит саму себя, делая кадры все более откровенными и необычными.

Несколько часов назад знойная красавица опубликовала новое фото, на котором предстала полностью голой. Правда, роскошное тело Эмили скрывает своей рукой: все, что удается разглядеть - это стальной прес, соблазнительные округлости ее прелестей и тонкую талию красотки.

Девушка соблазнительно прогнулась, прикрыв грудь рукой и демонстрируя миру свои знаменитые формы, а от такого вида буквально кружится голова. Смотря на нее так и хочется сказать: "Какая же роскошная".

Напомним, Эмили Ратаковски предстала без верха одежды и даже без белья, но решила скрыть интимные места. Эмили стояла в полоборота к фотографу, прикрыв немаленькую грудь руками.

Звезда не улыбалась, она лишь не отводила взгляда от фотографа и немного вытянула пухлые губы в блеске.

За 15 часов пост собрал более одного миллиона лайков и много позитивных комментариев.

Напомним, Ратаковски приподняла платье и показала, как развлекается в спальне.

Как сообщала Politeka, соблазнительная Ратаковски показала совершенное тело в экстремальном бикини.

Также Politeka писала, что бесстыжая Ратаковски вышла на публику в одном белье: о таком теле можно только мечтать.