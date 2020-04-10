Модель Альона Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, засвітила зайве у вбранні, в якому вирішила вийти на вулицю

Архівні фото модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Так як зараз зірка соцмереж сидить на карантині, їй не залишається нічого іншого, як публікувати старі фото.

На свіжому знімку Омович стоїть у шкіряних штанях чорного кольору, які роблять акцент на її тонкій талії. На моделі надітий тісний топ, який ледь вміщує її апетитні форми. Груди дівчини буквально вивалюються з нього. Образ Омович доповнила шкіряною курткою, а в руках тримала жовте листя.

За чотири години фото зібрало понад 14 тисяч лайків. В коментарях шанувальники захоплюються фігурою моделі, а хейтери пишуть їй погані коментарі.

«Ангел», «Бомба», «З глузду з'їхати», «Просто бомбічеська», «Ти шикарна скрізь», «Оленка, ти шоколадна дівчинка», «Блін ти така худа», «О боже.. Моя леді. Вона завжди така фантастична і красива», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Альона Омович поділилася фото з заправки, де вона постала в білій кофті і спортивних штанях. Дівчина вирішила не надягати білизну, а штанці спустила так низько, що практично видно труси.

Нагадаємо, що Альона Омович без ліфчика подратувала пружними формами в ліжку: найсоковитіші ракурси.

Як повідомляла Politeka, Омович обтягла свої принади прозорою тканиною, видно все: «Шикарно».

Також Politeka писала, що Омович задерла ноги і показала те, що зазвичай приховують: постільна фото.