Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, порадувала шанувальників гарячим образом в ліжку

Зірка Інстаграму нерідко публікує відверті знімки, передає Politeka.net. На одному з останніх фото модель з'явилася в одній чорній нижній білизні.

Лифичк був в білий горох, а також з цікавими лямками. Верх ідеально підтримував груди, а також стрункі вигини тіла.

Чорні трусики Олена натягнула вище стегон, трохи приховавши своє татуювання.

Фігура Омович гідна тільки похвал - струнке і дуже привабливе тіло.

Зірка позувала в незвичній позі, піднявши ноги в туфлях наверх. Дівчина притримувала себе за поперек, щоб не впасти.

"А може запустити флешмоб на найдивніше ФОТО З КАРАНТИНУ? 😂Кращі буду в сторіс публікувати 🙃Що скажете?🤷🏻‍♀️🙈Якщо хочете ставте 🙋🏻‍♀️🙋🏽 в ком👇🏻", - написала модель в пості.

За 20 хвилин пост зібрав понад 4000 лайків та багато коментарів.

"Круто зробила. Ще трохи і сальто назад зроби. 😂😂😂👌👌👌Перекинь попу за голову😂😂👌👌😏👍👍👍", "Хороша ідея для реклами туфель 😅", "І скільки днів Ви в такому положенні?)))", "😂🖤 я чесно обожнюю твій гумор", "Підкажіть будь ласка, який ваш раціон харчування , щоб був такий красивий живіт і талія ??", "Ти в будь-якій позі красунечка😍🔥😛😅🙈🙈", "фото ульотне, як і ваші довгі та гарні ноги😘", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олена Омович позувала в іншому комплекті нижньої білизни в горошок. Червоні лінії тканини на ліфчику і трусиках додали образу яскравості.

Ліфчик обтягнув великі груди української знаменитості, а лямки крихітних трусиків модель натягнула вище стегон.

Нагадаємо, що Олена Омович без білизни показала, за що її люблять чоловіки: видовище не для слабаків.

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