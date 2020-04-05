Олена Омович, яку називають українською Кардашьян, постала в спокусливому образі

В соціальній мережі Instagram набирає популярності 25-річна модель Олена Омович. Дівчина зробила собі безліч пластичних операцій і повністю «перекроїла» свою зовнішність. Силіконовий бюст і попа, накачані ботоксом губи і багато іншого - все це вона з гідністю демонструє у своєму мікроблозі, передає Politeka.

За видатні форми її вже охрестили української Кім Кардашьян.



Інста-діва багато подорожує по різним закордонним курортам, однак зараз змушена дотримуватися карантина, як і всі українці.

В цей раз Омович вирішила не сумувати і приміряти білу блузку і чорні шорти.

Модель влаштувала фотосесію в ліжку біля вікна. Олена покрутилася перед камерою, щоб дати можливість фанатам розгледіти всі її соковиті місця і насолодитися нововиявленими виглядом.

Раніше ми повідомляли, що відома українська модель Олена Омович, яку називають українською Кардашьян, показала нове домашнє фото в Instagram.

На фото Альона позує в червоній олімпійці і штанях з білими смугами по боках. Образ Омович доповнила стильною маскою на обличчі, на якій видна смужка блискіток. Під одягом не виявилося білизни, а фотографувала модель себе в дзеркало на телефон. На тлі можна побачити постіль і столик з їжею.

Фанати не змогли оцінити публікацію або написати під нею коментарі. Все із-за того, що Омович розмістила її в сторіс Instagram, де така функція відсутня.

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