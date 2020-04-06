Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, засвітила зайве у вбранні, в якому вирішила вийти на вулицю
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, Омович кудись їхала на власному автомобілі, вбравшись в білу кофту і спортивні штани. Однак з-за того, що дівчина вирішила не надягати білизну, видніється пірсинг на інтимному місці.
При цьому сама дівчина явно показує, що думає про своїх хейтерах. А оскільки кадр був викладений в Сторіс, у її шанувальників не було можливості висловити слова захоплення ідеальним тілом кумира.
Спалах радіації в Чорнобильській зоні, з'явилося термінове повідомлення: "Перевищує норму в 16 разів!"
МОЗ звернувся до українців з важливою заявою через епідемію: "84 відсотки людей мали..."
Головна красуня "Танців з зірками" без сорому похвалилася ідеальним видом ззаду: "Милий ангел!"
Комаровський розкрив, чому в Україні немає повального мору: «Епідемія сильніша там, де...»
Раніше ми повідомляли, що відома українська модель Олена Омович, яку називають українською Кардашьян, показала нове домашнє фото в Instagram.
На фото Альона позує в червоній олімпійці і штанях з білими смугами по боках. Образ Омович доповнила стильною маскою на обличчі, на якій видна смужка блискіток. Під одягом не виявилося білизни, а фотографувала модель себе в дзеркало на телефон. На тлі можна побачити постіль і столик з їжею.
Фанати не змогли оцінити публікацію або написати під нею коментарі. Все із-за того, що Омович розмістила її в сторіс Instagram, де така функція відсутня.
Нагадаємо, українська Кардаш'ян в невидимих трусиках розставила ноги і змусила чоловіків спітніти
Також Politeka повідомляла, що роздягнена українська Кардаш'ян без сорому выпятила свої головні багатства на камеру
А ще Politeka писала, що розпусна українська Кардаш'ян засвітила зайве в мокрій маєчці