Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, засвітила зайве у вбранні, в якому вирішила вийти на вулицю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Омович кудись їхала на власному автомобілі, вбравшись в білу кофту і спортивні штани. Однак з-за того, що дівчина вирішила не надягати білизну, видніється пірсинг на інтимному місці.

При цьому сама дівчина явно показує, що думає про своїх хейтерах. А оскільки кадр був викладений в Сторіс, у її шанувальників не було можливості висловити слова захоплення ідеальним тілом кумира.

Раніше ми повідомляли, що відома українська модель Олена Омович, яку називають українською Кардашьян, показала нове домашнє фото в Instagram.

На фото Альона позує в червоній олімпійці і штанях з білими смугами по боках. Образ Омович доповнила стильною маскою на обличчі, на якій видна смужка блискіток. Під одягом не виявилося білизни, а фотографувала модель себе в дзеркало на телефон. На тлі можна побачити постіль і столик з їжею.

Фанати не змогли оцінити публікацію або написати під нею коментарі. Все із-за того, що Омович розмістила її в сторіс Instagram, де така функція відсутня.

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