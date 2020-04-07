Популярна модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, поділилася з шанувальниками пікантним знімком

На своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала свіже фото, зроблене вдома, передає Politeka.net. На фото Омович залишилася в одних трусиках, а зверху наділа білий топ, який дуже світився і так сильно обтягнув її головну гордість, що прихильникам вдалося розглянути все, що не повинно бути доступно чужому оку.

«На масі мала. Хто скільки набрав за карантин? +2», - написала дівчина під фото.

Всього за півгодини пост зірки соцмереж зібрав понад 5 тисяч лайків. В коментарях шанувальники розповідали, як сильно вони набрали вагу під час карантину і хвалили округлі форми моделі.

«Мені здається, що так Вам просто шикарно, стегна вогонь. Зараз прям пісочний годинник. Дуже крута!!!», «Тобі не здається, що так краще? Чи будеш худнути?», «Так краще, шикарно», «Відмінна форма», «Краса», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що 25-річна Омович зробила собі безліч пластичних операцій і повністю «перекроїла» свою зовнішність, щоб бути схожою на ляльку. Дівчина не приховує, що не раз зверталася до хірургів, щоб покращити себе. Їй навіть довелося двічі переробляти груди, так як перша операція виявилася невдалою.

Нагадаємо, що Омович випятила найапетитніші місця без білизни: мрія будь-якого чоловіка.

Як повідомляла Politeka, Омович задерла ноги і показала те, що зазвичай приховують: постільне фото.

Також Politeka писала, що українська Кардашьян без білизни показала значні форми у всій красі: На це можна дивитися вічно.