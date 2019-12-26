Модель бренду нижньої білизни Victoria's Secret, Кендіс Сванепул, вразила шанувальників відвертими фотографіями

Відомий на весь світ "ангел", яка є однією з найбільш високооплачуваних моделей, продемонструвала ідеальну фігуру, пише Рoliteka.net.

Зірка позувала в купальнику під душем, вихваляючись вигинами тіла. Мокре волосся і розкішні форми - зробили фото дуже гарячим.

Зірка або дивилася в об'єктив камери, або закривала очі ніби від насолоди. На деяких знімках Кендіс розв'язала купальник, роблячи фото ще більш пікантним.

Доповнював спокусливий образ Сванепул макіяж з акцентом на блакитні очі.

Зазначені фото з'явилися на Instagram-сторінці зірки, на яку підписані майже 14 мільйонів користувачів. У результаті за кілька днів пост зібрав більше 200 тисяч лайків і велику кількість коментарів. Моделі написали масу компліментів.

Нагадаємо, ангел бренду "Victoria’s Secret" Келлі Гейл оприлюднила знімки з джакузі з блакитною водою.

Модель з'явилася в яскравому крихітному бікіні, яке ледь прикрило її інтимні місця. Дівчина насолоджувалася відпочинком на яхті, попиваючи в чистій воді коктейль.

Від задоволення Келлі навіть прикрила очі і розставила ноги.

"Немає більше роботи у 2019 році, ура! 🍸", - написала в пості Келлі.

Раніше ми писали, що модель Victoria's Secret Хайді Клум постала взагалі без одягу, але при яскравому макіяжі. Зірка подіуму ніжиться в пінній ванні абсолютно гола. При цьому, манекенниця грайливо посміхається на камеру, повернувшись і вийнявши з води своє стегно.

Шанувальники такої знаменитої красуні оцінили - пишуть в коментарях, що зірка просто фантастично бадьора у свої роки і виглядає чудово.

Нагадаємо також, що зірка Victoria's Secret Ельза Хоск нарвалася на критику через хворобливий вигляд.

«Зроби мене краще, ніж Урсула Андресс», - йдеться в повідомленні.

31-річна модель отримала популярність завдяки Victoria's Secret. Вона брала участь у показах кілька років поспіль. На фотографіях дівчина показує ідеальне і підтягнуте тіло, однак останній знімок викликав у її підписників тривогу.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret Джіджі Хадід активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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