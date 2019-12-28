Модель всесвітньої відомої марки Victoria's Secret Кендіс Свейнпол вразила шанувальників відвертим кадром
Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram топ-моделі.
Екс-ангел Victoria’s Secret Свейнпол показала відверте фото без білизни. Ефектна блондинка з'явилася цього разу перед публікою в білих колготках, а свої оголені груди прикрила руками. Зоряна красуня розпустила волосся і ніжиться в променях сонця.
На обличчі артистки практично відсутній макіяж – шанувальники захоплено відгукуються про природну красу манекенниці. Деякі відзначають, що професійні фотозйомки наскільки добре даються моделі, так органічна вона в більшості демонструємих образів, що іноді просто важко повірити, як їй все це вдається - наскільки ж модель чудово виглядає.
Лорак вперше за довгий час вийшла в світ з дочкою, вразивши виглядом: "Обличчя підкачало"
Безсоромна Волочкова роздяглася в танцювальному залі, оцінили не всі: "Яка величезна, кістлява..."
Каменських в латексі потрясла пружностями на камеру, спекотне відео облетіло мережу: "Просто гармата"
"П'яний Зеленський" ошелешив витівкою на сцені Кварталу 95, відео облетіло мережу: "Немає слів"
Нагадаємо, ангел бренду "Victoria’s Secret" Келлі Гейл оприлюднила знімки з джакузі з блакитною водою.
Модель з'явилася в яскравому крихітному бікіні, яке ледь прикрило її інтимні місця. Дівчина насолоджувалася відпочинком на яхті, попиваючи в чистій воді коктейль.
Від задоволення Келлі навіть прикрила очі і розставила ноги.
"Немає більше роботи у 2019 році, ура! 🍸", - написала в пості Келлі.
Раніше ми писали, що модель Victoria's Secret Хайді Клум постала взагалі без одягу, але при яскравому макіяжі. Зірка подіуму ніжиться в пінній ванні абсолютно гола. При цьому, манекенниця грайливо посміхається на камеру, повернувшись і вийнявши з води своє стегно.
Шанувальники такої знаменитої красуні оцінили - пишуть в коментарях, що зірка просто фантастично бадьора у свої роки і виглядає чудово.
Нагадаємо також, що зірка Victoria's Secret Ельза Хоск нарвалася на критику через хворобливий вигляд.
«Зроби мене краще, ніж Урсула Андресс», - йдеться в повідомленні.
31-річна модель отримала популярність завдяки Victoria's Secret. Вона брала участь у показах кілька років поспіль. На фотографіях дівчина показує ідеальне і підтягнуте тіло, однак останній знімок викликав у її підписників тривогу.
Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret Джіджі Хадід активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру
Як раніше повідомляла Politeka, зірка Victoria’s Secret розставила ноги в чорних панчохах, «від такого зриває дах»: вражаючі кадри
Також Politeka інформувала, що роздягнена красуня з Victoria's Secret показала розкішне тіло прямо у ванній: очей не відірвати