Американська світська левиця і бізнесвуман Кім Кардашьян похвалилася ідеальними формами в купальнику власного бренду

Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Кардашьян вибрала коричневий купальник, який складається з маєчки і трусиків. Вона обтягла свої великі груди, а от нижня частина костюма зробила серйозний акцент на пишні стегна зірки і тонку талію.

Кардашьян лягла в прозору воду, закривши очі і закинувши руки вгору. Завдяки такій позі образ зірки став ще пікантніше. "Ідеальна", - пишуть користувачі мережі під фото Кім.

Як відомо, 39-річна Кардашьян обзавелася своїм власним бізнесом і з успіхом просуває його в соцмережах. Жінці набридло працювати з сестрами, тому вона вирішила створити бізнес тільки для себе. Кардашьян продає білизну з утягуючим ефектом, а також кофмфортну білизну з натуральних тканин. Весь товар модель показує на собі, беручи участь у відвертих фотосесіях.

Так, на одному з останніх фото Кім зображена лежачи на піску в спокусливому бежевому комплекті білизни, який ідеально підкреслює її видатні форми.

Кім Кардашьян стала відомою після виходу на американському ТБ реаліті-шоу «Сімейство Кардашьян». Сьогодні Кім та її сестри одні з найпопулярніших зірок в США.

Нагадаємо, що волога Кім Кардашьян подратувала формами в тісному топі від таких розмірів з розуму зійти можна.

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