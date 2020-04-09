Американська зірка, світська левиця Кім Кардашьян опублікувала фото на вулиці

Як і багато хто зараз, зірка перебуває на самоізоляції, пише Politeka.net. Модель зізнається, що сумує за прогулянкою на вулиці.

У недавньому пості вона публікувала фото, на яких постала в сірому топі і облягаючих джинсах. Коротка футболка-топ виділила пишні груди Кім, а джинси - тонку талію.

Можна було помітити пружний живіт знаменитості. Крім того, виділялися стегна Кардашьян, якими вона прославилася на весь світ. Кім взула зміїні чоботи зверху джинс, через що вони стали гармошкою внизу.

Модель зробила высокий хвіст, на її обличчі - фірмовий макіяж з акцентом на пишні вії, а пухкі губи обведені коричневим олівцем.

"Я сумую тільки за вулицею LOL Я сподіваюся, що всі залишаються в безпеці і в здоровому глузді! 📸", - написала Кім.

За дев'ять годин пост зібрав понад мільйон лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі обсипали Кім компліментами.

"Ти красива, і у тебе не менш красивий образ 😉😉", "До божевілля прекрасна", "Бомбична", - написали деякі іноземні користувачі.

Нагадаємо, Кім Кардашьян розмістила фото, поставши в білому топі. Короткий верх одягу натягнувся на пишних формах знаменитості.

Здавалося, що тканина не витримає і трісне, але поки тримається. Груди мали настільки спокусливий вигляд, що від них неможливо було відірватися.

На тонкій талії Кім були білі штани, які підкреслили соковиті об'єми.

Раніше повідомлялося, що Кім Кардашян опублікувала архівний знімок, де вона позує в білій футболці.

На фото зірку практично не впізнати. Шанувальники припустили, що Кім на фото десь у підлітковому віці.

Нагадаємо, що бесстыдница Кардашьян в білизна-невидимці виставила напоказ розкішні форми: «Самий сік».

А ще Politeka писала, что Кім Кардашьян в латексі померилась соковитими формами з безсоромної сестричкою: подвійне задоволення.

Також Politeka повідомляла, що спокуслива Кардашьян окутала принади в чорний оксамит, виглядає вражаюче: «Красуня».