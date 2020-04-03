Кім Кардашьян продемонструвала ідеальну фігуру в нижній білизні

Зірка американських реаліті-шоу вже давно займається не тільки зйомками, але і власним бізнесом. Одним з її проектів став бренд комфортної нижньої білизни для жінок. Як повідомляє Politeka, в своєму Instagram зірка поділилася новим знімком, на якому продемонструвала, як виглядає її продукція на ній самій.

Так, на знімку Кім позує на небесно-блакитному фоні в спокусливому бежевому комплекті білизни, який ідеально підкреслює її пишні форми. Завдяки сонячному світлу шкіра красуні здається бронзовою, а її макіяж відмінно освіжає обличчя. Волосся Кім на знімку виглядає вологими, як після купання в морі. В цілому знімок здається пляжним, однак точно сказати, де він був зроблений, було б складно.

Шанувальники діви прийшли в захват від її спекотного образу. Всього за годину фото зібрало майже мільйон лайків і більше 5 тисяч коментарів, в яких люди обговорювали красу артистки.

До цього ми писали, що Кардашьян постала в утягивающем білизна власної фірми.

На знімку модель була в топі, який утримував її груди. Тканина натягнулася на пишних формах зірки.

Також Кім наділу лосини, підкреслили її п'яту точку, а також тонку талію. Дана білизна коригує фігуру. Воно не тільки виділяє красиві форми, але тягне їх і підіймає.

Варто зазначити, що також можна звернути увагу на накачані руки Кардашьян.

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