Американська світська левиця Кім Кардаш'ян показалася перед фанатами в екстремально-облягаючому боді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, зірка в облягаючому боді застигла в пікантній позі, демонструючи на камеру свою головну гордість. Це справило фурор серед її шанувальників.

«Вау, як гаряче», «справжня королева», «бомба просто», «неймовірна красуня», «Оу, здається я закохався», «виглядаєш просто неймовірно», «королеву видно здалеку», «це занадто гаряче для мене», «красуня», «неймовірна просто», - пишуть вони.

До цього ми писали, що Кім Кардаш'ян порадувала шанувальників красивих фото в спокусливому образі. Кім часто міняє зачіски і вибирає стильну одяг.

Буває, люди не розуміють образів Кардаш'ян, але пізніше одяг, подібної тій, яку носить знаменитість стає модною.

Варто відзначити, що моедль часто вибирає одяг, яка обтягує її пишні форми і демонструє голе тіло.

Так, кілька годин тому Кім розмістила фото, поставши на ньому в білому топі. Короткий верх одягу натянулся на пишних формах знаменитості. Здавалося, що тканина не витримає і трісне, але поки тримається. Грудей мали настільки спокусливий вигляд, що від них неможливо було відірватися.

Нагадаємо, що бесстыдница Кардаш'ян в білизна-невидимці виставила напоказ розкішні форми: «Самий сік».

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