Американська знаменитість Кім Кардашьян похвалилася ідеальними формами в нижній білизні власного бренду

Як відомо, 39-річна актриса, фото-модель, світська левиця, а також зірка реаліті-шоу обзавелася своїм власним бізнесом і з успіхом просуває його в соцмережах.

Одним з її проектів став бренд комфортної нижньої білизни для жінок, передає Politeka.

Перед тим, як продукція поступає в продаж, Кім Кардашьян її тестує на собі, а знімки розміщує на своїй сторінці в Instagram.

Черговий кадр саме такий.

На новому фото Кардашьян відображена лежачи на піску в спокусливому бежевому комплекті білизни, який ідеально підкреслює її видатні форми.

Красуня підняла руки над головою, а ногу злегка підняла, при цьому волосся її вологе від води, а на обличчя накладено ефектний макіяж.

До цього ми писали, що Кім Кардашьян затягнула свої вражаючі форми в латекс заради стильній фотосесії зі своєю старшою сестрою Кортні.

На цей раз в новій спільній фотосесії знялися дві старші сестри: Бейонсе і Кім Кардашьян. Вони поділилися фотографіями на своїх сторінках в Instagram.

Для зйомок красуні вибрали ідеально поєднуються один з одним брючні костюми, повністю складаються з латексу. При цьому Кім вбралася в костюм гірчичного кольору з рукавичками і поясом, а от її сестра вибрала бордовий наряд з високими чобітьми.

Нагадаємо, Кім Кардашьян притиснулася до подружки своїми соковитими формами.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян затягнула розкішні форми у вузький топ.

Також Politeka писала, що пустотлива Кім Кардашьян побешкетувала із сестрами у ванній.