Американская светская львица и бизнесвуман Ким Кардашьян похвасталась идеальными формами в купальнике собственного бренда

Фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Кардашьян выбрала коричневый купальник, который состоит из маечки и трусиков. Она обтянула свою большую грудь, а вот нижняя часть костюма сделала серьезный акцент на пышные бедра звезды и тонкую талию.

Кардашьян легла в прозрачную воду, закрыв глаза и закинув руки вверх. Благодаря такой позе образ звезды стал еще пикантнее. "Идеальная", - пишут пользователи сети под фото Ким.

Как известно, 39-летняя Кардашьян обзавелась своим собственным бизнесом и с успехом продвигает его в соцсетях. Женщине надоело работать с сестрами, поэтому она решила создать бизнес только для себя. Кардашьян продает нижнее белье с утягивающим эффектом, а также кофмфортное белье из натуральных тканей. Весь товар модель показывает на себе, участвуя в откровенных фотосессиях.

Так, на одном из последних фото Ким запечатлена лежа на песке в соблазнительном бежевом комплекте белья, который идеально подчеркивает ее выдающиеся формы.

Ким Кардашьян стала известной после выхода на американском ТВ реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Сегодня Ким и ее сестры одни из самых популярных звезд в США.

Напомним, что влажная Ким Кардашьян подразнила формами в тесном топе: от таких размеров с ума сойти можно.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян покрутила пятой точкой в узких джинсах: "Бомбическая".

Также Politeka писала, что горячая Крадашьян едва удержала пышных «близняшек» в боди: от этого невозможно оторваться!