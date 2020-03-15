Американска звезда Ким Кардашьян любит привлечь к себе внимание своим телом, которому любой позавидует

Как сообщает Politeka.net, Ким Кардашьян знает, что нет лучшего промо для линии утягивающего белья, чем собственный пример. Практически каждую новую модель Diamond Kim KKW Fragrance звезда примеряет сама и демонстрирует подписчикам, как она работает.

Последний пример – боди белого оттенка, которое подчеркнуло все достоинства 38-летней знаменитости – ее пышную грудь, тонкую талию и соблазнительные изгибы.

Также девушка привлекла к кампании и своих знаменитых сестер: 40-летнюю Кортни Кардашьян и 35-летнюю Хлое Кардашьян. Она сняла девушек в пикантной фотосессии. Особенно "горячим" получился общий снимок сестер. Девушкам не привыкать к такого рода публикациям, поэтому они смело позируют в боди. Кортни примерила боди телесного оттенка, которое дополнила высокими сапогами, а ее сестра Хлоя розовое боди и туфли на каблуке в тон наряда.

Складывается впечатление, что девушки "меряются своими прелестями" на камеру, ведь пользователи сети могут воочию сравнить внешний вид красавиц, которые сводят с ума.

Стоит отметить, что Кардашьян лишила поклонников возможности оставить лайки и комментарии под снимками, ведь их она опубликовала на своей странице в Instagram-Stories.

Также ранее сообщалось, что Ким Кардашьян затянула свои впечатляющие формы в латекс ради стильной фотосессии со своей старшей сестрой Кортни.

На этот раз в новой совместной фотосессии снялись две старшие сестры: Кортни и Ким Кардашьян. Они поделились фотографиями на своих страницах в Инстаграм.

Для съемок красотки выбрали идеально сочетающиеся друг с другом брючные костюмы, полностью состоящие из латекса. При этом Ким облачилась в костюм горчичного оттенка с перчатками и поясом, а вот ее сестра выбрала бордовый наряд с высокими сапогами.