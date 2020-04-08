Американская светская львица Ким Кардашьян показалась перед фанатами в экстремально-облегающем боди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, звезда в облегающем боди застыла в пикантной позе, демонстрируя на камеру свою главную гордость. Это произвело фурор среди ее поклонников.

«Вау, как горячо», «настоящая королева», «бомба просто», «невероятная красотка», «Оу, кажется я влюбился», «выглядишь просто невероятно», «королеву видно издалека», «это слишком горячо для меня», «красотка», «невероятная просто», - пишут они.

До этого мы писали, что Ким Кардашьян порадовала поклонников красивым фото в соблазнительном образе. Ким часто меняет прически и выбирает стильную одежду.

Бывает, люди не понимают образов Кардашьян, но позже одежда, подобной той, которую носит знаменитость становится модной.

Стоит отметить, что моедль часто выбирает одежду, которая обтягивает ее пышные формы и демонстрирует голое тело.

Так, несколько часов назад Ким разместила фото, представ на нем в белом топе. Короткий верх одежды натянулся на пышных формах знаменитости. Казалось, что ткань не выдержит и треснет, но пока держится. Груди имели настолько соблазнительный вид, что от них невозможно было оторваться.

Напомним, что бесстыдница Кардашьян в белье-невидимке выставила напоказ роскошные формы: «Самый сок».

А еще Politeka писала, что Ким Кардашьян в латексе померилась сочными формами с бесстыжей сестричкой: двойное удовольствие.

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