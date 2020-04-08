Фітнес-модель Ана Чері забула про сором і показала на камеру ідеальних «близнят» у вбранні з вирізом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«День 22 в карантині = чубчик... просто жартую! Але насправді зараз дуже вдалий час, щоб освоїти новий навик або зробити те, на що у вас “ніколи не було часу”. В даний час я створюю контент, як звичайно, і планую почати займатися малюванням…», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Чері позує у вбранні з екстремальним вирізом, який максимально підкреслює її розкішні форми. На це звернули увагу і її прихильники.

«Ульот!», «Ідеальний вигляд», «Це дуже, дуже красиво», «ого, бомба», «божественно», «красуня», «мама мія, ось це ідеальне тіло», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, Ана Чері вирішила порадувати шанувальників і показала розкішне і підтягнуту фігуру під час відпочинку.

«Я ніколи більше не буду сприймати це щось просте. Подорож у прекрасне місце призначення, біганина на вулиці і відчуття свободи. Сьогодні 21-й день карантину, і я відчуваю себе трохи спійманої в пастку, особливо з цим дощем, з-за якого я навіть не можу повісити на своєму задньому дворі речі. Мені просто потрібно дихати і зберігати спокій. 🙌 🏼 Де ви знаходитесь у світі, і який у вас день карантину?» - говориться в повідомленні.

Уточнимо, що зірка супроводила пост знімком з моря, де вона в міні-білизна демонструє розкішну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників. Ми перевели їх для більш зручного читання, оскільки більшість з них були англійською.

«Ось це тіло!», «Хочете пограти зі мною?», «ух, яка гаряча поза», «на таке тіло можна дивитися вічно», - пишуть вони.

Нагадаємо, спекотна Ана Чері без трусів влаштувала брудні танці перед камерою.

Як повідомляла Politeka, Ана Чері в стрінгах без сорому показала свої апетитні місця.

Також Politeka писала, що апетитна Ана Чері без сорому потрясла неосяжними принадами на камеру: «Ти з цього світу?».