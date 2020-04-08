Фитнес-модель Ана Чери забыла про стыд и показала на камеру идеальных «близняшек» в наряде с вырезом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«День 22 в карантине = челка... просто шучу! Но на самом деле сейчас самое подходящее время, чтобы освоить новый навык или сделать то, на что у вас “никогда не было времени”. В настоящее время я создаю контент, как обычно, и планирую начать заниматься рисованием…» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Чери позирует в наряде с экстремальным вырезом, который максимально подчеркивает ее роскошные формы. На это обратили внимание и ее поклонники.

«Улет!», «Идеальный вид», «Это очень, очень красиво», «ого, бомба», «божественно», «красотка», «мама мия, вот это идеальное тело», - пишут они.

Как сообщалось ранее, Ана Чери решила обрадовать поклонников и показала роскошную и подтянутую фигуру во время отдыха.

«Я никогда больше не буду воспринимать это что-то простое. Путешествие в прекрасное место назначения, беготня на улице и ощущение свободы. Сегодня 21-й день карантина, и я чувствую себя немного пойманной в ловушку, особенно с этим дождем, из-за которого я даже не могу повесить на своем заднем дворе вещи. Мне просто нужно дышать и сохранять спокойствие. 🙌 🏼 Где вы находитесь в мире, и какой у вас день карантина?» - говорится в сообщении.

Уточним, что звезда сопроводила пост снимком с моря, где она в мини-белье демонстрирует роскошную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников. Мы перевели их для более удобного чтения, поскольку большинство из них были на английском.

«Вот это тело!», «Хотите поиграть со мной?», «ух, какая горячая поза», «на такое тело можно смотреть вечно», - пишут они.

Напомним, знойная Ана Чери без трусов устроила грязные танцы перед камерой.

Как сообщала Politeka, Ана Чери в стрингах без стыда показала свои самые аппетитные места.

Также Politeka писала, что аппетитная Ана Чери без стыда потрясла необъятными прелестями на камеру: «Ты из этого мира?».