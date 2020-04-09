Популярна модель, а також починаюча актриса Емілі Ратаковськи, опублікувала фото, на яких похвалилася фігурою
Зірка також не змогла упустити можливість і виклала фото з ліжка, пише Politeka.net. На знімку Емілі позує під білою ковдрою, ймовірно, повністю голою.
Ратаковськи визирає з-під покривала, притримуючи голову рукою. При цьому можна помітити її оголені частини тіла.
Дівчина дивиться в камеру, її вигляд ніби вона нещодавно прокинулася. "Листопад 2018", - підписаний знімок, що дає зрозуміти, коли він був зроблений.
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Пізніше Ратаковськи опублікувала сториз в білому топі і спортивних штанях. У моделі ідеальний прес, який неможливо не помітити. Топ також виделив пишні груди знаменитості.
Струнке тіло актриси викликає тільки захоплення, і в той же час вона ніжна, як кошеня.
Варто відзначити, що Емілі позувала, мабуть, на березі ставка, закривши очі від сонця капелюшком.
Нагадаємо, Емілі Ратаковськи натягнула на себе сукню з глибоким декольте. Наряд виділив пишні форми знаменитості. Її пружні груди піднялася, а тканина сукні натягнулася.
Також потрібно відзначити тонку талію і красиві стегна зірки. Плаття було натягнуто так, що було видно і живіт Емілі.
Модель вела собаку на повідку, при цьому дивлячись на асфальт.
Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи опублікувала фото, на якому позує зі своїм чоловіком Себастьяном Беар-МакКлардом.
Модель була повністю оголена. Пишні груди зірка завбачливо зафарбувала, щоб приховати від очей найінтимніше.
Фото було зроблено у ванній біля дзеркала.
Нагадаємо також, що Емілі Ратаковськи прийшла на матч з баскетболу в облягаючих джинсах і крихітному топі без білизни, виставивши напоказ розкішне багатство. Доповнював образ зірки гарний пояс і червоні туфлі.
Нагадаємо, Ратаковски підняла сукню і показала, як розважається в спальні.
Як повідомляла Politeka, спокуслива Ратаковски показала досконале тіло в екстремальному бікіні.
Також Politeka писала, що безсоромна Ратаковски вийшла на публіку в одному білизна: про такому тілі можна тільки мріяти.