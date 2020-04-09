Популярна модель, а також починаюча актриса Емілі Ратаковськи, опублікувала фото, на яких похвалилася фігурою 

Зірка також не змогла упустити можливість і виклала фото з ліжка, пише Politeka.net. На знімку Емілі позує під білою ковдрою, ймовірно, повністю голою. 

Ратаковськи визирає з-під покривала, притримуючи голову рукою. При цьому можна помітити її оголені частини тіла. 

Дівчина дивиться в камеру, її вигляд ніби вона нещодавно прокинулася. "Листопад 2018", - підписаний знімок, що дає зрозуміти, коли він був зроблений. 

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Пізніше Ратаковськи опублікувала сториз в білому топі і спортивних штанях. У моделі ідеальний прес, який неможливо не помітити. Топ також виделив пишні груди знаменитості. 

Струнке тіло актриси викликає тільки захоплення, і в той же час вона ніжна, як кошеня.

Варто відзначити, що Емілі позувала, мабуть, на березі ставка, закривши очі від сонця капелюшком. 

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи натягнула на себе сукню з глибоким декольте. Наряд виділив пишні форми знаменитості. Її пружні груди піднялася, а тканина сукні натягнулася. 

Також потрібно відзначити тонку талію і красиві стегна зірки. Плаття було натягнуто так, що було видно і живіт Емілі.

Модель вела собаку на повідку, при цьому дивлячись на асфальт. 

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи опублікувала фото, на якому позує зі своїм чоловіком Себастьяном Беар-МакКлардом. 

Модель була повністю оголена. Пишні груди зірка завбачливо зафарбувала, щоб приховати від очей найінтимніше. 

Фото було зроблено у ванній біля дзеркала. 

Нагадаємо також, що Емілі Ратаковськи прийшла на матч з баскетболу в облягаючих джинсах і крихітному топі без білизни, виставивши напоказ розкішне багатство. Доповнював образ зірки гарний пояс і червоні туфлі.

Нагадаємо, Ратаковски підняла сукню і показала, як розважається в спальні.

Як повідомляла Politeka, спокуслива Ратаковски показала досконале тіло в екстремальному бікіні.

Також Politeka писала, що безсоромна Ратаковски вийшла на публіку в одному білизна: про такому тілі можна тільки мріяти.