Популярная модель, а также начинающая актриса Эмили Ратаковски, опубликовала фото, на которых похвасталась фигурой 

Звезда также не смогла упустить возможность и выложила фото из постели, пишет Politeka.net. На снимке Эмили позирует под белым одеялом, вероятно, полностью обнаженной. 

Ратаковски выглядывает из-под покрывала, придерживая голову рукой. При этом можно заметить ее обнаженные части тела. 

Девушка смотрит в камеру, ее вид будто она недавно проснулась. "Ноябрь 2018", - подписан снимок, дающий понять, когда он был сделан. 

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Позже Ратаковски опубликовала сториз в белом топе и спортивных штанах. У модели идеальный пресс, который невозможно не заметить. Топ также выделил пышную грудь знаменитости. 

Стройное тело актрисы вызывает только восхищения, и в тоже время она нежная, как котенок. 

Стоит отметить, что Эмили позировала, видимо, на берегу пруда, закрыв глаза от солнца шляпкой. 

Напомним, Эмили Ратаковски натянула на себя платье с глубоким декольте. Наряд выделил пышные формы знаменитости. Ее упругая грудь поднялась, а ткань платья натянулась. 

Также нужно отметить тонкую талию и красивые бедра звезды. Платье было натянуто так, что был виден и живот Эмили.

Модель вела собаку на поводке, при этом смотря на асфальт. 

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски опубликовала фото, на котором позирует со своим мужем Себастьяном Беар-МакКлардом. 

Модель была полностью обнажена. Пышную грудь звезда предусмотрительно закрасила, чтобы скрыть от глаз самое интимное. 

Фото было сделано в ванной возле зеркала. 

Напомним также, что Эмили Ратаковски пришла на матч по баскетболу в облегающих джинсах и крохотном топе без белья, выставив напоказ роскошное богатство. Дополнял образ звезды красивый пояс и красные туфли.

Напомним, Ратаковски приподняла платье и показала, как развлекается в спальне.

Как сообщала Politeka, соблазнительная Ратаковски показала совершенное тело в экстремальном бикини.

Также Politeka писала, что бесстыжая Ратаковски вышла на публику в одном белье: о таком теле можно только мечтать.

 

 