Популярная модель, а также начинающая актриса Эмили Ратаковски, опубликовала фото, на которых похвасталась фигурой
Звезда также не смогла упустить возможность и выложила фото из постели, пишет Politeka.net. На снимке Эмили позирует под белым одеялом, вероятно, полностью обнаженной.
Ратаковски выглядывает из-под покрывала, придерживая голову рукой. При этом можно заметить ее обнаженные части тела.
Девушка смотрит в камеру, ее вид будто она недавно проснулась. "Ноябрь 2018", - подписан снимок, дающий понять, когда он был сделан.
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Позже Ратаковски опубликовала сториз в белом топе и спортивных штанах. У модели идеальный пресс, который невозможно не заметить. Топ также выделил пышную грудь знаменитости.
Стройное тело актрисы вызывает только восхищения, и в тоже время она нежная, как котенок.
Стоит отметить, что Эмили позировала, видимо, на берегу пруда, закрыв глаза от солнца шляпкой.
Напомним, Эмили Ратаковски натянула на себя платье с глубоким декольте. Наряд выделил пышные формы знаменитости. Ее упругая грудь поднялась, а ткань платья натянулась.
Также нужно отметить тонкую талию и красивые бедра звезды. Платье было натянуто так, что был виден и живот Эмили.
Модель вела собаку на поводке, при этом смотря на асфальт.
Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски опубликовала фото, на котором позирует со своим мужем Себастьяном Беар-МакКлардом.
Модель была полностью обнажена. Пышную грудь звезда предусмотрительно закрасила, чтобы скрыть от глаз самое интимное.
Фото было сделано в ванной возле зеркала.
Напомним также, что Эмили Ратаковски пришла на матч по баскетболу в облегающих джинсах и крохотном топе без белья, выставив напоказ роскошное богатство. Дополнял образ звезды красивый пояс и красные туфли.
Напомним, Ратаковски приподняла платье и показала, как развлекается в спальне.
Как сообщала Politeka, соблазнительная Ратаковски показала совершенное тело в экстремальном бикини.
Также Politeka писала, что бесстыжая Ратаковски вышла на публику в одном белье: о таком теле можно только мечтать.