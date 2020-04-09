Британська модель та інстадива Демі Роуз, яку називають юною Кім Кардашьян, спокушає неймовірними формами

Зірка блиснула апетитними принадами в міні-бікіні, передає Politeka.net. Демі Роуз постала спиною до фотографа, щоб похвалитися своєю головною гордістю - пружною п'ятою точкою.

Маленький верх купальника ледве утримував великі груди моделі. Тонкі лямки з нього тяглися по всій спині, трохи стискаючи її.

Крихітний низ купальника зірка підняла вище стегон, через що сідниці виглядали ще більше.

Довге волосся зірка розпустила, була в образі і виявилася ніби в образі русалки. Її ідеальне тіло заслуговує тільки похвали, одним словом - цукерочка.

Відео було опубліковано в сториз. Зірка загравала з глядачем, піднімаючи і опускаючи очі. В результаті можна було розглянути красиві тіні на повіках, а також пишні вії.

Кадри підписані, як: "Спокійної ночі".

Хоч дане відео було оприлюднено в сториз, все ж, можна стверджувати, що красуня отримала за його розміщення масу приємних коментарів. Адже, судячи з іншим постам, які набирають тисячі лайків та коментарів - це саме так.

Нагадаємо, Демі Роуз постала в крихітному бікіні, яке ледь приховувало її принади. Маленькі трикутники на грудях прикрили лише найінтимніше.

Демі натягнула лямки малесеньких трусиків вище стегон.

Завдяки такому купальному вбранню можна було насолодитися видами на фігуру Роуз: пишні груди, тонка талія і красиві стегна.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз в одному зі своїх останніх сториз також позувала в крихітній білизні, наспівуючи на камеру сумну пісню.

«Настрій», - коротко був підписаний кадр.

Красуня выгладела чудово, хоча і здавалася сумною.

Нагадаємо, Демі Роуз засвітила свої "булочки" в прозорій сітці.

Як повідомляла Politeka, фігуриста Демі Роуз не змогла втиснути свої округлості в крихітний купальник: оцінити можна все.

Також Politeka писала, що Демі Роуз пишними формами трохи не розірвала тісний топік.