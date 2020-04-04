Британская модель Деми Роуз, которую прозвали "новой Кардашьян", ошеломила пикантным снимком

Как сообщает Politeka.net, миниатюрная модель Деми Роуз очень популярна в Великобритании благодаря своему сходству с американской звездой Ким Кардашьян.

Деми обладает аппетитной фигурой, которая может заставить сердца многих мужчин биться все чаще. Существуют некоторые недоброжелатели, начинающие писать множество комментариев в которых обвиняют Деми Роуз в использовании уколов красоты, а также в том, что девушка постоянный гость пластических клиник, но это ее не останавливает в желании радовать своих поклонников соблазнительным снимками.

Одной из возлюбленных поз модели является селфи, но своеобразное - она с радостью демонстрирует свои огромные формы во всей красе.

Этот раз не стал исключением. В своих сторис Роуз очередной раз похвасталась своими уже необъятными формами, которые, как будто, продолжают увеличиваться. Крошечное белье не стало помехой для того, чтобы оценить их во всей красе.





Отметим, что не так давно модель предстала на кадры лишь в бикини синего оттенка, верхнюю часть купальника девушка решила оставить в шкафу. На снимке Роуз катается на качелях в открытом бассейне, свою пышную красоту она прикрывает рукой.

Ее волосы уложены в легкие локоны и убраны в сторону, а на лице легкий макияж с акцентом на глаза.

Поклонники были очарованы новым образом своей соблазнительной любимицы, оставив для нее множество комплиментов.

Напомним, что знойная Деми Роуз сверкнула сладкими местами прямо в машине: "Невероятная!".

Как сообщала Politeka, горячая Деми Роуз в невидимом белье показала внушительный бюст: такую красоту не спрятать.

Также Politeka писала, что Деми Роуз сбросила все лишнее и показала свои лакомства: увиденное заставит вас пускать слюни.