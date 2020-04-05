Звезда показала все, что может

Знаменитая модель белья и купальников Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", решилась на откровенную фотосессию, засветив запрещенные места

Как сообщает Politeka.net, каждая публикация в Instagram пышнотелой модели Деми Роуз набирает несколько сотен тысяч лайков и невероятное количество комментариев. Даже находясь на карантине, она продолжает публиковать соблазнительные снимки перед которыми невозможно устоять.

Новый снимок не стал исключением. Так, британская копия Кардашьян засветила свои "булочки" в платье из сетки. На фотографии Деми стоит у зеркала, повернувшись к фанатам спиной. Откровенное платье из сеточки позволяет рассмотреть каждый изгиб ее пышной фигуры.

Для провокационной сьемки, она выбрала необычное платье, под которое предпочла не носить нижнее белье. Платье состоит из толстых нитей сплетенных между собой в виде сеточки. Наряд едва прикрывает ее формы, поэтому пользователи сети могут рассмотреть прелести знаменитой модели во всей красе.

Пользователи сети пришли в полный восторг от увиденного, у них аж, челюсть виснет от увиденного. Они засыпали девушку множеством комплиментов.

"Ты очень, очень стильная и красивая 🥰🥰🥰", "Вау 😍", "Ты невероятная и красивая", "На твои фото можно смотреть вечно", "Слишком красивая".

Также ранее сообщалось, что не так давно модель предстала на кадры лишь в бикини синего оттенка, верхнюю часть купальника девушка решила оставить в шкафу. На снимке Роуз катается на качелях в открытом бассейне, свою пышную красоту она прикрывает рукой.

Ее волосы уложены в легкие локоны и убраны в сторону, а на лице легкий макияж с акцентом на глаза.

Поклонники были очарованы новым образом своей соблазнительной любимицы, оставив для нее множество комплиментов.

Напомним, что знойная Деми Роуз сверкнула сладкими местами прямо в машине: "Невероятная!".

Как сообщала Politeka, горячая Деми Роуз в невидимом белье показала внушительный бюст: такую красоту не спрятать.

Также Politeka писала, что Деми Роуз сбросила все лишнее и показала свои лакомства: увиденное заставит вас пускать слюни.